El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, domingo, día 4 de enero de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos. Probables nieblas dispersas en la Cordillera. Precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve en descenso de 900 a 400 - 300 metros.

Temperaturas en descenso, que puede ser localmente notable en el extremo sur y con mínimas que se esperan al final del día. Heladas débiles en la mitad sur y moderadas en zonas altas de la Cordillera. Vientos flojos y moderados de norte y nordeste, más intensos en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 7; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 10, y Avilés entre una mínima de 6 y una máxima de 9.

En el mar, viento este 5 o 6, ocasionalmente 7 al oeste por la noche. Fuerte marejada. Mar de fondo del norte aumentando a 1 m desde la noche. Lluvias hasta la madrugada y al final, con regular o mala