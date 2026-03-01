El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 1 de marzo de 2026 en Asturias cielos nubosos con nubosidad alta que tenderán a despejarse a partir de la tarde. No se descartan brumas matinales en el interior. Temperaturas mínimas en descenso, generalmente ligero, o sin cambios; máximas en ascenso, menos acusado en el litoral y notable en el interior. Heladas débiles en la Cordillera y Picos. Viento flojo variable, excepto en la Cordillera que será flojo de sur acompañado de intervalos de moderado.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 3 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 4 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 4 y una máxima de 16.

En el mar, viento componente oeste fuerza 3 o 4, amainando a variable fuerza 1 a 3, principalmente sur durante la madrugada, tendiendo a este al final. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Localmente 3 a 4 metros mar adentro hasta la madrugada.