OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 29 de noviembre de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Brumas y nieblas en la Cordillera que podrían ser densas y persistentes. Lluvias débiles y chubascos que tienden a remitir durante la noche. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, algo más acusado en el sureste y en el litoral más occidental; máximas en descenso, que será localmente notable en el interior. Las mínimas se esperan al final del día.

Viento flojo variable con intervalos de noroeste y oeste moderado en el litoral por la mañana y tendiendo, durante las horas centrales, a componente norte, en todo el territorio.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 15.

En el mar, viento componente variable fuerza 1 o 2, arreciando a oeste o noroeste fuerza 3 a 5. Marejadilla, aumentando a marejadilla o marejada desde medianoche. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Lluvias y aguaceros desde la noche. Localmente regular o mala desde la noche.