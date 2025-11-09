El tiempo en Asturias para este domingo, 9 de noviembre de 2025

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 9 de noviembre de 2025 en Asturias cielos nubosos a cubiertos con probabilidad de nieblas matinales dispersas en el interior. Precipitaciones que se extenderán de oeste a este durante la tarde y serán menos probables, frecuentes e intensas la mitad oriental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Temperaturas máximas en ligero ascenso, que será moderado en zonas de montaña. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Vientos flojos de componente sur.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 5 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 18.

En el mar, viento de componente oeste o noreste de fuerza cuatro o cinco, amainando a sur o suroeste de fuerza dos o tres. Marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noroeste de dos a tres metros, más de tres metros mar adentro. Aguaceros al principio.