El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 18 de diciembre de 2025

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 18 de diciembre de 2025 en Asturias Intervalos nubosos durante la madrugada tendiendo a cubierto. Probables brumas y bancos de niebla aislados en la Cordillera. Lluvias y chubascos a partir de la tarde, que se generalizarán al final del día.

Temperaturas mínimas en ascenso, más acusado en el litoral; máximas en ascenso, excepto en la Cordillera oriental donde habrá descensos ligeros en todo caso. Viento del sur tendiendo a flojo de componente sur al final del día. Se esperan rachas fuertes o muy fuertes en zonas altas de Picos.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 15.

En el mar, viento componente sur 2 o 3, localmente suroeste 3 a 5 en extremo oeste. Desde la mañana arreciando a sur 3 a 5 y localmente suroeste 5 a 7 en extremo oeste. Rizada aumentando a marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste 1 a 3 metros aumentando a 3 a 5 metros desde la mañana.