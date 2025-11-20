El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 20 de noviembre de 2025

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 20 de noviembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Brumas y nieblas persistentes en la Cordillera durante toda la jornada, sin descartarse también en zonas bajas del interior. Lluvias y chubascos persistentes durante todo el día.

Cota de nieve sobre 900-1.000 metros, bajando progresivamente hasta a 600-700 en la mitad oriental y 700-800 en la mitad occidental. Temperaturas en descenso generalizado. Las mínimas se darán al final del día. Heladas débiles en la Cordillera. En el interior, viento flojo de componente norte y oeste, con rachas fuertes en zonas altas. En el litoral, viento moderado de componente norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 5 grados y una máxima de 9; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 12, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 11.

En el mar, viento este o variable 2 o 3 tendiendo de madrugada a W o noroeste 2 a 4, arreciando durante la mañana a oeste o noroeste 4 o 5 al este de Lastres y a partir de mediodía a noroeste 4 o 5 en toda la zona localmente a 6 en el extremo este. Marejadilla o rizada aumentando durante la mañana a marejada al este de Peñas y por la tarde a marejada o fuerte marejada en toda la zona. Mar de fondo del oeste o noroeste aumentando al final a 1 metro. Lluvias, principalmente a partir de mediodía. Temporalmente regular, localmente mala por la tarde.