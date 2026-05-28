El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 28 de mayo de 2026

OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 28 de mayo de 2026 en Asturias algunas nubes bajas que pueden ir acompañadas de brumas y nieblas dispersas, en el litoral. En el interior, poco nuboso con intervalos de nubes altas y, en la Cordillera, nubosidad de evolución durante las horas centrales que puede ir acompañada de chubascos y tormentas dispersas.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros o sin cambios; máximas sin cambios en la Cordillera y en descenso en el resto, notable en puntos del litoral. En el interior, viento flojo variable; en el litoral, viento flojo a moderado del oeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 24.

En el mar, viento componente oeste 1 a 3, arreciando a componente este 2 a 4 desde la madrugada. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroste de 1 a 2 metros disminuyendo en torno a 1 metro. Áreas de bruma o niebla con regular o mala.