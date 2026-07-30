El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 30 de julio de 2026

OVIEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 30 de julio de 2026 en Asturias cielo nuboso, con probables lluvias débiles durante las horas centrales del día, más intensas por la tarde. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la cordillera y en puntos dispersos del interior.

Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero; máximas en descenso ligero en el litoral y en descenso moderado en el resto, que podrá ser localmente notable en cumbres. Viento flojo variable tendiendo a nordeste a partir del mediodía.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 24.

En el mar, viento variable 1 a 3 arreciando a oeste o noroeste 3 o 4. Rizada o marejadilla.