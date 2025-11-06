El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 6 de noviembre 2025

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 6 de noviembre de 2025 en Asturias cielos nubosos y cubiertos abriéndose abundantes claros durante las horas centrales. No se descartan brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en la Cordillera. Precipitaciones débiles y moderadas por la mañana que remitirán a lo largo de la tarde.

Temperaturas en descenso, menos acusado en las mínimas de la mitad occidental. Heladas débiles y dispersas en cumbres de la Cordillera. En el litoral, vientos flojos y moderados de componente oeste, sin descartar alguna racha muy fuerte en zonas expuestas durante la tarde. En el interior, vientos flojos y moderados de componente oeste que girarán a sur disminuyendo a flojos. Probables rachas fuertes a partir de mediodía en el litoral, perdiendo intensidad a últimas horas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 18.

En el mar, viento este o sureste 3 o 4, arreciando localmente a 5 mar adentro, tendiendo a variable 2 a 4 a partir de madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando a 2 a 3 metros mar adentro. Aguaceros a partir de madrugada, desde el oeste. Temporalmente regular o mala.