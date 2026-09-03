El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 3 de septiembre de 2026

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 3 de septiembre de 2026 en Asturias intervalos nubosos disminuyendo a poco nuboso en las horas centrales, con nubes bajas acompañadas de brumas y nieblas dispersas, en el litoral. En el interior, intervalos de nubes bajas al principio acompañadas de brumas y nieblas dispersas, abriéndose claros para quedar despejado.

Temperaturas en aumento, más acusado en las máximas. Vientos flojos, del este en el litoral y variables predominando el nordeste durante las horas centrales en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 29; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 25.

En el mar, viento noreste 2 a 4 arreciando a este o sureste 3 o 4. Marejadilla, aumentando a marejada al final mar adentro.