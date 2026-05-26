El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 26 de mayo de 2026

OVIEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 26 de mayo de 2026 en Asturias cielo poco nuboso al principio, con intervalos nubosos de evolución por la tarde; en el litoral, intervalos de nubes bajas, con brumas y posibles nieblas matinales. No se descartan tormentas durante la tarde en el interior, serían más bien secas.

Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en descenso en el litoral occidental, será puntualmente notable en algunas zonas, y con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable rolando a oeste y noroeste a partir de mediodía.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 30; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 29, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 26.

En el mar, viento componente este 2 a 4, amainando a variable 1 a 3 desde la mañana. Marejadilla, ocasionalmente marejada al oeste de Peñas. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros a partir de la madrugada. Áreas de bruma o niebla. Localmente regular o mala.