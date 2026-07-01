El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 1 de julio de 2026

OVIEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 1 de julio de 2026 en Asturias cielo nuboso, con predominio de nubes bajas que dejarán frecuentes brumas y nieblas y apertura ocasional de claros durante las horas centrales. Lluvias débiles ocasionales asociadas a la nubosidad baja, menos probables en vertientes sur de la Suroccidental y Cordillera y Picos.

Temperaturas con pocos cambios o ligeros descensos locales. Viento del nordeste, flojo en el interior y moderado en el litoral occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 23.

En el mar, viento noreste 2 a 4, rolando a norte o noroeste 2 o 3 al este desde medianoche. Marejadilla o marejada disminuyendo a rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Áreas de lluvia con regular al principio.