El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 7 de noviembre de 2026

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 7 de noviembre de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros progresivamente para quedar con intervalos nubosos y poco nuboso y aumentando al final de la tarde de nuevo la nubosidad alta. Probabilidad de alguna bruma dispersa en zonas altas de la Cordillera al final del día. Precipitaciones débiles al principio del día, que serán menos frecuentes e intensas hacia el este y remitirán por la tarde.

Temperaturas en aumento, notable en las mínimas de amplias zonas del interior. Vientos flojos variables con predominio de la componente sur al principio y final del día.

En el mar, viento este o sureste 3 o 4, localmente 5 en el oeste al principio, amainando a Variable 1 a 3 desde medianoche, arreciando de nuevo a este o sureste 2 a 4 desde mediodía. Rizada o marejadilla, temporalmente marejada mar adentro al principio. Lluvias y aguaceros desde medianoche hasta mediodía.