El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 12 de junio de 2026

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 12 de junio de 2026 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y con alguna nube baja de madrugada y al final del día, que podrán dar brumas y posibles bancos de niebla asociados.

Temperaturas en ascenso, que será ligero o sin cambios de las mínimas en el litoral central y zonas próximas. En el litoral, viento moderado del este con algún intervalo fuerte. En el interior, viento flojo con predominio de la componente este.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 23.

En el mar, viento componente este 4 o 5. Principalmente marejada. Marejadilla aumentando a marejada al avanzar la tarde, principalmente mar adentro. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.