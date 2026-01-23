El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 23 de enero de 2026

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 23 de enero de 2026 en Asturias predominio de cielos nubosos o cubiertos. Se esperan precipitaciones, débiles o localmente moderadas en la Cordillera y tercio occidental que se esperan en forma de nieve. Cota de nieve en 600-800 metros, pudiendo bajar localmente por debajo de los 500 metros a últimas horas.

Temperaturas en descenso moderado, con mínimas a última hora del día. Heladas débiles en la Cordillera, moderadas en cotas altas. Viento del sur y suroeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, con rachas muy fuertes en los litorales y en el tercio occidental durante la mañana.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 11; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 12.

En el mar, viento suroeste 4 a 6, rolando a sur o sureste por la tarde y arreciando a suroeste 6 a 8. Marejada o fuerte marejada, aumentando a gruesa o muy gruesa, localmente arbolada mar adentro. Mar de fondo del noroeste de 4 a 7 metros, disminuyendo temporalmente a 3 a 5 metros. Aguaceros. Temporalmente regular o mala.