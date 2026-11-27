OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 27 de noviembre de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros por la tarde. Brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en la Cordillera.

Temperaturas mínimas con cambios, en general ligeros. Temperaturas máximas en aumento. Heladas débiles y dispersas en zonas elevadas de la Cordillera. Viento flojo variable con predominio de la componente sur e intervalos de mayor intensidad en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 18.

En el mar, viento oeste o noroeste 6 o 7, local 8 al este al principio, amainando pronto a oeste 4 a 6, y a variable 2 a 4 desde la mañana. Gruesa o muy gruesa disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, disminuyendo a 1 a 3 metros desde la madrugada. Aguaceros hasta la tarde con regular o mala.