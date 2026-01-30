El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 30 de enero de 2026

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 30 de enero de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Probables nieblas matinales dispersas en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles y moderadas que pueden ir acompañadas de tormentas. Cota de nieve en descenso de 1.400 - 1.600 a 900 metros al final del día.

Temperaturas en descenso, menos acusado en las mínimas de la mitad oriental. Las temperaturas mínimas se esperan al final del día. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Vientos del suroeste flojos y moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral y en zonas altas del interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 16.

En el mar, viento oeste o suroeste 5 o 6 arreciando al final de la tarde a oeste 7 o 8, amainando de madrugada a suroeste 5 a 7 al oeste de Peñas y a 3 a 5 al este. Mar de fondo del noroeste de 3 a 5 metros aumentando de madrugada a 5 o 6 metros. Aguaceros, ocasionalmente tormentas. Temporalmente regular.