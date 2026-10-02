El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 2 de octubre de 2026

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 2 de octubre de 2026 en Asturias intervalos nubosos que tienden a cubierto por la mañana. Nubosidad baja durante la jornada acompañada de brumas y nieblas vespertinas dispersas. Probabilidad de precipitaciones débiles por la tarde en la Cordillera oriental con algún chubasco disperso.

Temperaturas mínimas en descenso excepto en el tercio occidental donde permanecerán sin cambios; máximas en ascenso, que podrá ser notable en el extremo oriental de la Cordillera. En el litoral, viento flojo del este con algunos intervalos moderados en las horas centrales. En el interior viento flojo variable con predominio del nordeste a partir de mediodía.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 22.

En el mar, viento variable 1 a 3 arreciando a componente este 3 o 4 al avanzar la tarde y a 4 o 5 mar adentro a partir de la madrugada. Rizada aumentando a marejadilla al avanzar la tarde y a marejada mar adentro al avanzar la madrugada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros aumentando pronto a 3 a 4 metros, principalmente mar adentro, pero disminuyendo de nuevo a 2 a 3 metros al final.