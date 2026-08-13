El tiempo en Asturias para este jueves

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 13 de agosto de 2026 en Asturias intervalos nuboso o cubierto de nubes bajas y brumas en la mitad norte e intervalos nubosos en la mitad sur, aumentando a nuboso o cubierto a primeras y últimas horas, con intervalos nubosos de evolución en la Cordillera. Posibles brumas y nieblas matinales en zonas de la mitad oeste. No se descartan lloviznas débiles en la mitad oeste durante la mañana y la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso ligero a moderado. Temperaturas máximas en descenso ligero. Viento flojo de norte y noroeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 21 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 22 y la máxima de 28, y Avilés entre una mínima de 22 y una máxima de 27.

En el mar, viento de componente variable fuerza 1 a 3, principalmente norte o nordeste hasta la noche. Rizada o marejadilla. Áreas de regular o mala por bruma o niebla en el oeste, al principio y a partir de la madrugada.