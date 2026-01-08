El tiempo en Asturias para este jueves, 8 de enero de 2026

OVIEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 8 de enero de 2026 en Asturias cielos nubosos o cubiertos, abriéndose claros al final del día. Brumas y probables nieblas en la Cordillera. Lluvias y chubascos extendiéndose por la tarde de oeste a este. Cota de nieve bajando de 1.800-2.000 metros a 1.400-1.600 al final. Temperaturas en ascenso, localmente notable el de las mínimas. Heladas débiles en cumbres. Viento del sur y suroeste, flojo a moderado en la mitad oriental, y moderado a fuerte en la occidental con rachas muy fuertes por la tarde, girando a oeste y amainando algo al final.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 16.

En el mar, viento de componente noroeste de fuerza cinco o seis, rolando a oeste o suroeste desde la tarde. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste en torno a dos metros. Aguaceros hasta la tarde con regular.