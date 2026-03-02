El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 2 de marzo de 2026 en Asturias, cielo nuboso o cubierto. No se descartan precipitaciones débiles a partir del mediodía en la mitad occidental y en la Cordillera. Temperaturas mínimas en ascenso, notable en el interior; máximas en ascenso en el litoral y sin cambios o en descenso, en general ligero, en el resto. Viento flojo a moderado del sur virando a noreste, tendiendo a variable al final del día, no se descartan rachas muy fuertes en la Cordillera durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 20.

En el mar, viento componente este fuerza 2 a 4 rolando a sur o sudeste, localmente sur o sudeste fuerza 5 en torno a Cabo Peñas mar adentro por la mañana. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metro, aumentando a 2 a 3 metros mar adentro.