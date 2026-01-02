El tiempo en Asturias para este sábado

OVIEDO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, sábado, día 3 de enero de 2026 en Asturias cielos cubiertos acompañados de brumas y nieblas matinales y vespertinas, y de lluvias débiles dispersas generalizadas que podrían ser en forma de nieve en cotas altas de la parte oriental de la Cordillera. La cota de nieve descenderá desde 2000 metros hasta 600-800 metros en la Cordillera al final del día.

Temperaturas mínimas en descenso en la Cordillera y con pocos cambios en la franja litoral, exceptuando algún ligero ascenso en la parte oriental; éstas se darán al final del día. Temperaturas máximas en descenso en el tercio oriental y más ligero o sin cambios en el resto. Heladas débiles en la Cordillera. Viento de componente este, flojo en el interior y moderado en el litoral donde irá acompañado de rachas fuertes.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 9; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 10, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 10.