El tiempo en Asturias este sábado, día 4 de abril de 2026

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 4 de abril de 2026 en Asturias cielo poco nuboso, con abundantes intervalos de nubes altas durante las horas centrales. Temperaturas mínimas en ascenso ligero o moderado, poco acusado o sin cambios en la parte central; máximas en ascenso en la Cordillera y notable en el resto.

Viento flojo de componente sur en el interior que tenderá a flojo variable por la tarde; viento flojo de componente este en el litoral que girará al oeste por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 6 y una máxima de 24.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando localmente a este o sureste 3 o 4 mar adentro durante la madrugada. Principalmente marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. aumentando a 2 a 3 metors. Mar adentro de madrugada.