El tiempo en Asturias para este viernes, 7 de agosto de 2026

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 7 de agosto de 2026 en Asturias cielo nuboso de madrugada, tendiendo a quedar poco nuboso o intervalos nubosos. Brumas y bancos de niebla matinales en la Cordillera. No se descartan lluvias débiles por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, que será ligero en el litoral y puntualmente notable en el interior. Viento flojo variable en el interior y de componente este en el litoral, donde podrán darse intervalos de mayor intensidad.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 26.

En el mar, viento variable, principalmente norte o noreste 2 o 3 arreciando a este o noreste 3 o 4 a partir de la madrugada y a 4 o 5 a partir de la mañana. Rizada aumentando a marejadilla a partir de la madrugada y gradualmente a marejada a partir de la mañana. Mar de fondo del noroeste en torno a 1 metro. Lluvia ocasional a partir de la madrugada.