El tiempo en Asturias este Viernes Santo, día 3 de abril de 2026

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 3 de abril de 2026 en Asturias cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos a partir de mediodía, brumas y algún banco de niebla matinales en el interior.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Temperaturas máximas en ascenso generalizado, que podrá ser localmente notable en el tercio meridional. Viento flojo de componente oeste en el litoral y variable en el interior.

En concreto, respecto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 5 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 16.

En el mar, viento en el Oeste de Peñas variable, principalmente noroeste durante la tarde, 1 a 3. Rizada o marejadilla. Este de Peñas: noroeste 3 o 4, ocasionalmente 5 en el este durante la tarde, tendiendo a componente oeste 3 o 4 a partir de la madrugada.

Marejadilla o marejada tendiendo a rizada o marejadilla a partir de la madrugada. Ambas zonas: Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Lluvia ocasional. Áreas de regular o mala por bruma o niebla a partir de la madrugada.