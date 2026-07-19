Tierra Santa y La Frontera encabezarán el XXII festival 'La Mar de Ruido' los días 14 y 15 de agosto

Cartel de La Mar de Ruido. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival de música 'La Mar de Ruido' celebrará su vigésima segunda edición los próximos días 14 y 15 de agosto en Avilés con un cartel compuesto por ocho artistas nacionales e internacionales, el cual estará encabezado por las bandas de rock y metal Tierra Santa y La Frontera.

Todos los conciertos programados para esta cita cultural serán gratuitos. Las actuaciones se desarrollarán en dos ubicaciones de la localidad: en el quiosco del Parque del Muelle, a partir de las 20.00 horas, y en el espacio Menéndez Stage, que repetirá por segundo año consecutivo como escenario de apertura de cada jornada con la participación de grupos de la escena local.

La jornada del viernes 14 de agosto estará liderada por la banda riojana Tierra Santa, considerada una de las formaciones más influyentes del heavy metal en español gracias a su propuesta musical que une líricas de corte épico con un sonido potente. Previamente, se subirán al escenario el grupo local Zernías y la formación Ritual, que ofrecerá un concierto tributo a la banda sueca Ghost centrado en sus primeros álbumes y sus grandes éxitos.

Por su parte, el grupo madrileño La Frontera encabezará el cartel del sábado 15 de agosto con un concierto de rock que repasará su trayectoria de los años 80, incluyendo canciones de sus primeros trabajos discográficos de 1985 y 1986, como 'Duelo al Sol' o 'Si el whisky no te arruina, las mujeres lo harán'.

La programación del sábado se completará con la actuación del grupo británico de blues-rock Nine Below Zero, fundado en la época de auge del punk-rock inglés, y con el grupo extremeño Pedrá, que ofrecerá un concierto tributo a la banda de rock nacional Extremoduro.