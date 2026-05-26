Timothy Garton Ash apela a la "comunidad intelectual de Europa" en "tiempos difíciles"

El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026. - FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS

OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El historiador y periodista británico Timothy Garton Ash ha manifestado sentirse "honrado y encantado" tras ser galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, un reconocimiento que le permite "unirse al muy distinguido elenco de galardonados" con este prestigioso premio.

Tras conocerse el fallo este mediodía, en unas declaraciones distribuidas por la Fundación Princesa de Asturias, el ensayista ha destacado el valor colectivo del galardón en el contexto internacional actual.

"Considero este honor también como una muestra más de la comunidad intelectual de Europa --y de otros lugares-- que necesitamos más que nunca en estos tiempos difíciles para nuestro continente y para la búsqueda de la verdad", ha subrayado.