Toda Asturias en riesgo alto de incendios este sábado, con diez concejos en nivel máximo de alerta

Toda Asturias presenta riesgo de incendios, con diez concejos en nivel máximo de alerta - INDUROT

OVIEDO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Toda Asturias presenta este sábado riesgo de incendios forestales. Diez municipios corren mayor peligro al registrar riesgo extremo. Estos son Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz, Tineo y Villayón, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). En estos municipios quedan prohibidas las quemas tanto por emergencia como por la contaminación, que se encuentra elevada.

Otros 17 concejos presentan riesgo muy alto. Se trata de Aller, Belmonte de Miranda, Castropol, Grado, Lena, Mieres, Proaza, Quirós, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Somiedo, Taramundi, Teverga, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Yernes y Tameza.

En el resto del territorio asturiano se mantiene en riesgo alto. Entre ellos se incluyen, entre otros, Avilés, Gijón, Oviedo, Siero, Llanes, Cangas de Onís, Colunga, Villaviciosa y San Martín del Rey Aurelio. El Principado recuerda a la población extremar las precauciones, evitar encender fuego en el monte y atender las indicaciones de los servicios de emergencias.

La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.