Todos los grupos, excepto Vox, condenan las agresiones "racistas y xenófobas" en Torre Pacheco

Rouco (Vox) advierte de que la sociedad española está harta y pide justicia en la calle

GIJÓN, 1 (EUROPA PRESS)

El Pleno Municipal, pese al rechazo de Vox, ha aprobado este miércoles una proposición presentada conjuntamente por los grupos municipales IU y Podemos para que la Corporación condene los discursos de odio y las agresiones racistas y xenófobas.

En concreto, el Pleno condena firmemente las agresiones de carácter racista y xenófobo como las sucedidas en Torre Pacheco, al igual que los discursos de odio que las alientan y justifican.

También rechaza los intentos de "vincular falsamente las migraciones con la delincuencia y la criminalización y deshumanización de las personas migrantes, reconociéndolas como miembros de pleno derecho de nuestra sociedad".

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha remarcado que no tiene menos valor una persona por venir de fuera y ha rechazado vincular inmigración a delincuencia.

Ligado a ello, ha visto importante evitar casos como el ocurrido en Torre Pacheco y ha animado a tomarlo como advertencia ante un partido que va difundiendo "falsedades" sobre la inmigración y generando un clima de odio.

Con relación a Vox, ha criticado que hablan de expulsar a ocho millones de personas, porque las consideran menos españolas. Para Suárez, es algo "cruel" criminalizar a los inmigrantes y más en una España que es país de emigrantes.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, en su caso, ha acusado a Vox de hacer la "manipulación más burda" en cuanto a vincular inmigración y delincuencia. A mayores, ha negado que las agresiones sexuales cometidas por inmigrantes crezcan más que las de los nacionales, pero sí que aumentó un 21 por ciento los delitos de odio, sobre todo de racismo y xenofobia.

La intervención de Suárez no ha estado exenta de polémica, al protestar la portavoz de Vox porque la llamara "mala católica". La alcaldesa, Carmen Moriyón, ha pedido no entrar en una esfera personal y ha solicitado desescalar la "violencia verbal". No fue el único momento de fricción entre IU y Podemos con Vox, e incluso la regidora llegó a suspender el Pleno por 15 minutos.

IU, asimismo, ha contrapuesto la posición de Vox con la de "equidistancia" del PP, partido al que ha acusado, en cambio, de alentar los discursos de odio por sostener a quien los genera y por meter pactar con Vox y meterlo en los gobiernos. Referente a Foro, ha agradecido que demuestra que desde la derecha también se pueden mantener posiciones democráticas.

Con todo, ha pedido que Gijón siga siendo ciudad solidaria de acogida y solidaria, a lo que ha remarcado que los de Vox son los únicos que no se integran.

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha dejado claro que para su partido el respeto a la persona es la piedra angular de sus políticas. Ha recordado, además, que Asturias es tierra de emigrantes y se ha posicionado en contra de la estigmatización como método de confrontación. Para él, una sociedad no puede construirse "desde el miedo ni el prejuicio".

Por parte de la portavoz del PP y vicealcaldesa, Ángela Pumariega, esta ha sostenido que "la delincuencia no se combate con más delincuencia" y ha expresado su rechazado a los discursos de odio los propague quien los propague.

Ha considerado preocupante, asimismo, la utilización política de la inmigración como se vio en Torre Pacheco, según ella, tanto por la extrema izquierda que, a su juicio, niega cualquier cuestión negativa ligada a la inmigración, por un lado, como por la extrema derecha que aprovecha este momento de conflicto para difundir un mensaje simplista de criminalizar a la inmigración.

Frente a ello, ha asegurado que el PP defiende una política "de sentido común", así como una inmigración "legal y ordenada" y que se adapte a la sociedad española.

La concejala socialista Carmen Eva Pérez Ordieres ha criticado lo ocurrido en Torre Pacheco y ha recalcado al Gobierno local que las políticas municipales sí afectan a la integración de la inmigración.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha culpado al Gobierno central de que España sea un "coladero de ilegales", sobre todo en el Sur y Canarias, a través de mafias.

Para ella, las leyes de la izquierda permiten entrar sin legalizar a miles de personas, con el resultado de que solo unos pocos llegan a legalidad y, sin expectativas, muchos otros viven en una "inadaptación crónica hasta llegar muchas veces a la delincuencia".

Según la edil, los datos avalan el aumento de delitos cometidos por extranjeros. También ha recalcado que lo ocurrido en Torre Pacheco es la respuesta de una sociedad española que esta harta y exige en la calle justicia.

Eso sí, ha aclarado que es bienvenida la inmigración "legal y contenida", mientras que los que vengan a delinquir, legales o ilegales, deben ir de vuelta a su país y los menores, mejor con sus padres.

SALUD PÚBLICA

El Grupo Municipal Socialista, por otro lado, ha logrado sacar adelante, con la sola abstención de Vox, una proposición para que el Ayuntamiento se adhiera a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de recuperar el liderazgo en materia de salud pública.

La concejala socialista Natalia González, en este caso, ha apostado por aprobar medidas paralelas a las del Plan de Salud para que Gijón vuelva a ser referente en las políticas de este ámbito. Por ello, ha planteado la constitución de una Mesa Intersectorial de Trabajo y la elaboración de un mapa de recursos y activos en salud como pasos previos para diseñar un futuro Plan Municipal de Promoción de la Salud. Gracias a esto, según la edil del PSOE, permitiría optar a ayudas estatales.

También ha propuesto transformar el actual Consejo Municipal de Adicciones en un Consejo Sectorial de Promoción de la Salud y Prevención, adaptando su reglamento, estructura y funciones, así como instar a reforzar la estructura técnica de la Fundación Municipal de Servicios Sociales para garantizar la ejecución del nuevo plan.

Por su lado, el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, ha asegurado que los requisitos para la adhesión a la estrategia de promoción de la salud se están llevando a cabo desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) a través de la licitación de un contrato, que está en su última fase de adjudicación.

A mayores, ha afirmado que ya está en marcha lo solicitado en la iniciativa del PSOE, como es la licitación de la constitución de la mesa intersectorial y el mapeo de recursos comunitarios.

Respecto al Plan Municipal de Adicciones 2019-2024 de Gijón, ha señalado que se entiende prorrogado en tanto en cuanto no se disponga del primer plan de salud. De hecho, ha apuntado que la evaluación de este se realizará por la empresa adjudicataria del contrato como parte del diagnóstico del nuevo plan.

Además, en el próximo Consejo Municipal de Adicciones, que se convocará el próximo 3 de noviembre, se expondrá la transformación de este órgano en un consejo sectorial de promoción de la salud y prevención, atendiendo a criterios "de eficiencia y no duplicidad". También ha reivindicado que ya se trabaja en la reorganización de la FMSS para que se facilite el trabajo comunitario.

Por parte de la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha visto "fuera de lugar" esta iniciativa, al corresponder las competencias en salud al Principado.

Por contra, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha opinado que la iniciativa puede mejorar la salud de los gijoneses y ha apostado por ir hacia una concepción de ciudades saludables "mucho más modernas".

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha empezado su intervención aludiendo al caso de la trabajadora de ayuda a domicilio que murió a manos del marido de la mujer que cuidaba en un Porriño (Pontevedra) y ha reclamado que se exija el cumplimiento de la evaluación de riesgos en los domicilios en donde se presta este servicio.