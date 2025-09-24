Tomé a Barbón: "No intente confundir con el Huerna. Es el Gobierno central quien tiene que suprimir el peaje"

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha pedido este miércoles al presidente del Principado, Adrián Barbón, que "no intente confundir a la ciudadanía sobre el peaje del Huerna" porque ha recordado que la UE no puede suprimir ese peaje sino que es el Gobierno central el que puede hacerlo.

"No voy a recordar lo que hace no tanto tiempo decían Lastra o Cofiño en esta misma Cámara sobre la supresión del peaje. Su anuncio ayer fue, y cito textual, hemos solicitado participar en el movimiento abierto para que la voz de Asturias sea escuchada. Yo me pregunto dónde estaban ustedes hasta ahora", dijo Tomé.

Sobre este asunto Covadonga Tomé ha lamentado también "el bochorno infinito que produce el Partido Popular queriendo anotarse un tanto cuando son los responsables directos de que sigamos pagando ese peaje". "Hoy insistía Queipo en preguntar sabe quién lo puede quitar La pregunta no es esa, la pregunta es, saben quién lo puso", dijo Tomé.

Tomé, que ha iniciado su intervención en el Debate de Orientación Política hablando del "genocidio" de Gaza y recordando que por encima de cualquier estrategia deberían estar siempre la defensa de los derechos humanos.

"Lo que no entendemos es esa mano tendida a un partido incapaz de pronunciar la palabra genocidio. Para frenar el avance de la extrema derecha no se tiende la mano a sus socios preferentes. No hay atajos, hay que escapar de sus dinámicas de reacción y distracción y ir desde la base ampliando la democracia", advirtió Tomé a Barbón.

UNA ASTURIAS CON IDENTIDAD PROPIA

Ha destacado Tomé que lo que quieren y así se lo demandan a Barbón es "una Asturies con identidad propia, viva, que sea refugio de los derechos de la ciudadanía y los recursos públicos", una Asturias "alejada del deseo de la derecha de destruirlos y hacer de nuestra casa un lugar desigual e injusto".

En este sentido ha hecho referencia a la defensa de una la vivienda digna como un derecho y ha indicado que la misma "no puede ser por más tiempo un bien de mercado sujeto a la especulación". Así ha reclamado Tomé una ley de Vivienda que aborde sin complejos el tope de los precios.

Sobre la sanidad ha indicado Tomé que en el sistema de Salud faltan profesionales, y están sobrecargados y ha advertido que hay un conflicto laboral en ciernes por lo que ha pedido a Barbón "que no le fallen los sensores, atiendan a las profesionales como medida imprescindible para cualquier mejora".

Ha añadido Covadonga Tomé que el fortalecimiento del sistema asturiano de bienestar social y cuidados es una prioridad absoluta para su grupo y ha vuelto a reivindicar , en materia de industria, "un fondo de inversión pública que contribuya a evitar deslocalizaciones y mantener el empleo de calidad".

La puesta en marcha una tasa turística autonómica, una red de cercanías de verdad "más allá del triángulo central", o la creación de la Agencia Asturiana de las Industrias Culturales y Creativas comprometida ya por el Gobierno han sido otras de las reivindicaciones de Tomé, que también ha incidido en la necesidad de aprobar cuanto antes ley de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales, y también Queer.