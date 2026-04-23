Tomé celebra la reforma de la Ley de Espectáculos que permitirá actuaciones culturales en pequeño formato

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha celebrado este jueves la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, ya que dará cobertura legal a las actuaciones culturales de pequeño formato.

En una nota de prensa, desde el equpo de Covadonga Tomé se señala que al aprobación de la iniciativa se llevará a la sesión plenaria de la próxima semana.

Tomé ha celebrado que la reforma sea ya "una realidad" tras el trabajo sostenido que ha desarrollado "a lo largo de esta legislatura y de anteriores".

Para Tomé, "hablar de poder realizar actuaciones en pequeño formato es hablar de la dignificación de la cultura en todos los espacios y de la dignificación de los trabajadores del sector".

La coportavoz de Somos Asturies, Laura Tuero, celebró por su parte que se aborde por fin esta medida y recordó que se trata de "una reivindicación histórica" de Somos Asturies. Tuero subrayó la dimensión de derechos de la medida: "Defendemos la cultura como derecho. Las actuaciones culturales en pequeño formato y en espacios alternativos facilitan el acceso a la actividad artística a todos los y las asturianas y llevan la cultura a todos los lugares de Asturies, desde las zonas urbanas a las zonas rurales en las que se carece de teatros o auditorios".