El candidato del Frente Ampliu en representación de Somos Asturies, Kike López y la diputada de la Xunta Xeneral y portavoz de SOMOS Asturies, Covadonga Tomé. - SOMOS

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha cuestionado este lunes que el proyecto de Presupuestos del Principado para 2027 incremente un 14,4% la partida destinada a la sanidad privada y concertada, y ha reclamado que esos recursos se destinen al "fortalecimiento de la salud pública".

"Esto es algo absolutamente inaudito, algo que llevamos denunciando desde que llegamos en 2023 a la Junta y algo que no puede seguir pasando", ha señalado Tomé, que ha reclamado la contratación de más profesionales sanitarios de todas las categorías para evitar la derivación de pacientes a centros privados y concertados.

Tomé ha realizado estas declaraciones ante el hospital de Quirón Salud, cuya implantación en Asturias ha criticado al considerar que "no es en absoluto necesario". En este sentido, ha reprochado al Gobierno de Adrián Barbón que, pese a ser un Ejecutivo progresista y socialista, esté "poniéndole la alfombra roja" a este proyecto.

"No necesitamos ese tipo de complementos, lo que necesitamos es una verdadera apuesta por la salud pública, por la sanidad pública", ha defendido.

La diputada ha vinculado además su posición sobre las cuentas con la negociación en torno a las zonas de mercado residencial tensionado. Ha asegurado que el Gobierno autonómico mantiene una "total cerrazón" a facilitar la información concreta que le reclama sobre el avance en la declaración de estas zonas. "No tenemos idea de lo que está ocurriendo y es lo que estamos pidiendo", ha señalado.

La diputada ha recordado que su grupo presentó inicialmente una propuesta sobre las zonas tensionadas, aunque se mostró dispuesto desde el principio a estudiar alternativas del Gobierno que, según ha afirmado, "nunca llegaron".

Por ello, ha advertido de que esta cuestión es "imprescindible" para que su grupo pueda respaldar los Presupuestos. "Tal y como están las cosas ahora, desde luego es un no", ha concluido.