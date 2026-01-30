Tomé exige al Gobierno que la retirada del monumento del Simancas esta legislatura: "Tiene que dejar de existir"

Archivo - Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Covadonga Tomé preguntará en la próxima Comisión de Ordenación, a celebrarse el 10 de febrero, sobre la situación del monumento del Simancasa, en Gijón, y si será posible que esta legislatura "deje de existir".

Tomé ha comentado que le preocupa que no se avance en la eliminación de símbolos franquistas y en cumplir con la ley de memoria en este sentido. La parlamentaria hizo estas declaraciones tras conocer el anuncio del Gobierno autonómico sobre la caducidad del expediente sobre el monumento del Simancas, en Gijón.

"Hemos preguntado en numerosas ocasiones en comisión sobre el avance para quitar este monumento, la última en el mes de abril del pasado año", señaló Tomé.

"El Gobierno debe avanzar en la aplicación de la Ley de Memoria, hacer sus deberes y no dejar que lleguen situaciones como la actual, es decir la caducidad de procedimientos", destacó Tomé.

"Hay que hacer todo lo necesario para la eliminación de este símbolo de exaltación franquista", sin olvidar que "el Simancas se ha convertido además en un lugar de peregrinaje para concentraciones nazis. Este símbolo, como marca la Ley, tiene que dejar de existir", ha insistido.