Tomé exige que el tanteo y la limitación de pisos turísticos se incluyan en la Ley de Vivienda de Asturias

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, durante la rueda de prensa de este martes en la Junta General. - SOMOS ASTURIES - Archivo

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha reclamado este viernes que las medidas anunciadas ayer por el Gobierno autonómico, como el derecho de tanteo y retracto de la Administración y la limitación de nuevas viviendas de uso turístico en zonas tensionadas, se incorporen a la futura Ley de Vivienda de Asturias.

Tomé ha valorado que ambas iniciativas figuren en el anteproyecto de Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (Loita), al recordar que ya habían sido planteadas por su grupo parlamentario en marzo mediante enmiendas al proyecto de ley de vivienda actualmente en negociación.

"Nos alegramos de que ahora estén recogidas en este anteproyecto, ya que nos indica que el Gobierno estará más que de acuerdo para incorporarlas a la ley de vivienda, lugar en el que consideramos que deben estar", ha señalado, incidiendo en que esta norma debe ser "la primera" en recoger este tipo de medidas.

No obstante, desde Somos Asturies han advertido de que la futura ley debe "ir más allá" e incluir también el desarrollo del derecho subjetivo a la vivienda, concretando las actuaciones que garanticen el acceso a una vivienda digna.

Asimismo, la portavoz ha defendido que la norma incorpore otras propuestas como la ampliación del concepto de gran tenedor, la tipificación del acoso inmobiliario como infracción muy grave o medidas para movilizar viviendas vacías.

Tomé ha subrayado que estas iniciativas son necesarias para que la ley "responda con realismo" a la situación de miles de familias con dificultades para acceder a un alquiler o una vivienda en Asturias, con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes del mes de julio.