Tomé (G.Mixto) critica que PP y Vox "están guiados desde Madrid" y "preservan los privilegios de un "puñado"

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, interviniendo en el Pleno de este viernes en la Junta General. - SOMOS ASTURIAS

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha mostrado este viernes su rechazo a las enmiendas de totalidad a las cuentas del Principado para 2026 presentadas por PP y Vox, acusándoles de "estar guiados desde Madrid" y representar un modelo de gestión centrado en la reducción de impuestos a las rentas altas, la privatización de servicios públicos y el retroceso de derechos civiles y sociales.

"Su modelo, el que pretenden imponer aquí, es abandonar la progresividad fiscal para preservar los privilegios de un puñado, cuestionar abiertamente el funcionamiento y la eficacia de nuestros servicios públicos para privatizarlos, reducir la inversión en la universidad pública en favor de la privada", ha dicho en su intervención para fijar posición en la Junta General.

Tomé ha matizado que "este debate no es un debate de enmiendas, no es un debate sobre matices, es un debate sobre modelos, un debate de país sobre el futuro de Asturias y los modelos de gobierno que unas y otras podemos ofrecer"; y ha subrayado que la enmiendas presentadas por los grupos de la derecha representan un modelo económico y social "radicalmente opuesto" a lo que ella propone para Asturias.

Ha agrupado las enmiendas de PP y Vox como un único bloque. "Unas derechas que quieren hacer de Asturias otra finca más al servicio de los intereses de unos pocos privilegiados, guiadas desde Madrid", ha dicho. En sus críticas al PP ha afirmado que "se encuentra tan ocupado en parecerse a Vox que no desarrolla un proyecto propio para la región, subordinando sus políticas a "intereses ajenos" en lugar de atender a la ciudadanía asturiana.

La parlamentaria ha defendido el papel de lo público y la necesidad de fortalecer la autonomía de Asturias, así como de proteger los derechos sociales y civiles, el medio ambiente y el patrimonio histórico frente "al negacionismo climático y la especulación". En contraste, ha calificado las propuestas de Vox de "racistas, homófobas y elitistas", además de "patrionismo rancio y de negacionismo"; y ha acusado al PP de alinearse con la agenda de la "extrema derecha", sin iniciativas propias para el desarrollo de Asturias.

Tomé ha defendido además la actual política fiscal del Gobierno asturiano, subrayando que la presión fiscal en la región no es la más alta de España y que los impuestos directos, como IRPF, Sucesiones y Patrimonio, son progresivos y necesarios para garantizar la cohesión social y mantener el estado de bienestar. "La alternativa que propone la derecha nos condena a vivir en una sociedad tremendamente desigual, injusta e insolidaria", ha lamentado.

En materia de servicios públicos, ha criticado las políticas que favorecen la privatización y la reducción de inversión en educación, sanidad y vivienda, y ha destacado que el proyecto de presupuestos que apoya el PSOE busca garantizar el acceso a vivienda asequible, fortalecer la universidad pública y mantener servicios esenciales para todos los asturianos.

Sobre vivienda, ha censudaro que PP y Vox pongan el foco en rebajas fiscales para la compra en lugar de garantizar el alquiler asequible. "Su propuesta estrella, la única, en realidad son rebajas fiscales para la compra", ha reprochado, a la vez que ha indicado que no debe transformarse "en una barra libre para fondos de especulación que haga el negocio a costa de nuestro derecho a la vivienda".

En materia de sanidad, ha reconocido que hay "margen de mejora" en la gestión del presupuesto dedicado a este asunto, pero no en la dirección marcada por el PP en Andalucía, Valencia o Madrid y ha criticado casos como el de Ribera Salud, donde "animaban a reutilizar material de un solo uso y a no aceptar a pacientes más complejos y, por lo tanto, más costosos".

"En educación, hagamos crecer la concertada y bienvenida a la universidad privada. En el medio rural, lo importante es matar lobos. Y para disfrutar del reporte, vamos todos a esquiar. Ese es su modelo, señorías de la derecha", ha añadido con ironía.

Finalmente, ha enfatizado que el voto en contra de las enmiendas de la derecha se basa en la defensa de un modelo de país que prioriza los intereses de la ciudadanía frente a los de una minoría privilegiada, asegurando que las cuentas presentadas buscan responder a las necesidades de Asturias y no a los dictados de la extrema derecha ni de la patronal.