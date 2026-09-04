Tomé (G.Mixto) reivindica una Asturias "sin odio ni prejuicios" con la diversidad como "riqueza"

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. - GRUPO MIXTO

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, ha reivindicado este viernes una Asturias "sin odio ni prejuicios" que entienda la diversidad como "riqueza". "Queremos que Asturies sea un país más igualitario, más compasivo con los perdedores de la sociedad ultracapitalista que sufrimos y más justo", ha dicho

Durante su intervención en el Pleno del Día de Asturias, parte de ella en asturiano, la parlamentaria ha defendido una Asturias "plural" en la que puedan convivir "etnias, religiones, procedencias y lenguas", al tiempo que defienda su soberanía política, económica, cultural, energética y alimentaria como un modo de "avanzar y combatir la involución antidemocrática", con el feminismo, el ecologismo y la defensa de los derechos de las personas como bandera.

Evocando los años de la infancia, Tomé ha pedido que Asturias sea 'Casa', un "lugar seguro en el que refugiarse" como cuando los niños juegan a "polis y cacos". "Vivimos momentos turbulentos. Y aun comprendiendo el cansancio o la incertidumbre de quienes sienten alterada su vida cotidiana, no podemos legitimar cualquier respuesta hacia quienes llegan buscando casa", ha dicho, en referencia a la situación que se está viviendo en la ciudad autónoma de Ceuta.

A su juicio, hay una frontera que "no se puede cruzar", que es "convertir las necesidades básicas de las personas en situación de vulnerabilidad en un instrumento de presión política". "Nunca cometamos el error de comprender que se impida un reparto de alimentos, aunque exista una situación excepcional, porque quizás después aceptemos que ciertas personas no deberían recibir determinados servicios", ha alertado.

REPASO A LA HISTORIA DE ASTURIAS

Durante su discurso, Tomé ha expresado sus condolencias a la familia del fallecido Antonio Landeta Álvarez y Valdés, al tiempo que ha trasladado su reconocimiento a todas las personas que han contribuido a la construcción de la democracia en la región.

Asimismo, ha felicitado a las personas e instituciones galardonadas con las Medallas de Asturies 2026, destacando de manera especial el trabajo de la Asociación Emburria en favor de la inclusión social. En su repaso a la trayectoria de la comunidad, la parlamentaria ha recordado diversos hitos históricos, entre ellos la resistencia de los astures, la creación del Reino de Asturias, las figuras de Feijoo y Jovellanos, la proclamación de la soberanía por la Junta General en mayo de 1808 y la consolidación de la Autonomía a partir de 1983

Tomé también ha hecho referencia al hallazgo realizado en el Archivo Militar de Ávila por el grupo de profesores La Trókola, consistente en un proyecto de estatuto redactado durante la II República para un Consejo Regional de Asturias y León. "Planteaba algo tan hermoso como 'una autonomía donde convivirían el carbón y el trigo y en la que las clases menesterosas serían las protagonistas de una democracia social', un proyecto de futuro frustrado por la victoria de las tropas golpistas", ha destacado.