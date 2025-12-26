Tomé incluye una batería de medidas para partidas de gasto en el Presupuesto de 2026: "Reivindicaciones históricas"

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo negociador de Somos Asturies, encabezado por la diputada Covadonga Tomé, ha acordado con el Gobierno de Asturias una serie de enmiendas a los Presupuestos de 2026. Se trata de iniciativas que se incluirán en partidas ya existentes, que se suman al acuerdo presupuestario de este ejercicio. "Hemos conseguido sacar adelante reivindicaciones históricas que deben ser atendidas", destaca la parlamentaria.

Dos de estas iniciativas son para el concejo de Carreño. Un municipio que, recuerda Tomé, "ha sido siempre muy solidario con el resto de Asturias; acogiendo infraestructuras, industria". Los acuerdos de Somos Asturies -que recogen propuestas de Somos Carreño- incluyen la construcción de una pasarela voladiza en el puerto de Candás para mejorar la movilidad y seguridad peatonal en el núcleo urbano.

"El compromiso alcanzado con el Gobierno incluye un estudio para esta actuación y sacar la obra a licitación durante el ejercicio de 2026", apunta Tomé.

El equipo de Somos Asturies también ha arrancado el compromiso de abordar el proyecto de obra para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en el polígono de Tabaza, en las fases I y II. Este documento se abordará durante 2026 con el objetivo de ejecutar la obra. También han acordado que el Gobierno autonómico iniciará el proyecto para la ejecución subsidiaria de una obra de consolidación del conjunto de la Mina de Llumeres.

"Se trata de una actuación para el mantenimiento del patrimonio que seguirá el procedimiento de la torre medieval de Soto (Aller)", explica la diputada. Es decir, la administración actuará subsidiariamente para evitar la pérdida de patrimonio industrial.

Para Tomé, estos acuerdos demuestran que "cuando hay voluntad política y trabajo serio, los Presupuestos se convierten en una herramienta útil para mejorar la vida de las personas". La diputada subraya que Somos Asturies seguirá utilizando "su capacidad negociadora para que las necesidades reales de asturianos y asturianas estén presentes en las cuentas".