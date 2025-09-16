Tomé (G. Mixto) cree "muy necesario" blindar la educación pública con el presupuesto de 2026

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Covadonga Tomé, ha considerado "muy necesario" que el presupuesto autonómico de 2026 "blinde" la educación pública.

En una nota de prensa, ha instado al presidente del Principado, Adrián Barbón, a empezar a trabajar "ya" para conseguir este objetivo "desde la seriedad y el realismo". Después de que el presidente tendiese la mano a PP y Foro para alcanzar un acuerdo presupuestario, Tomé ha dicho que "es difícil soñar con pactos en el actual escenario de crispación constante, con los dos partidos mayoritarios más interesados en la carrera preelectoral que centrados en las necesidades reales de los asturianos y las asturianas".

Tomé recordó el suyo es, "a todas luces", el voto decisivo y ha subrayado que ha apoyado las cuentas autonómicas en los dos últimos ejercicios.