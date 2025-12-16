Tomé (G. Mixto) recoge las propuestas de Somos Carreño para las enmiendas a los PGPA 2026

La diputada del Grupo mixto Covadonga Tomé durante su visita a Carreño. - SOMOS ASTURIAS

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos, Covadonga Tomé, ha recogido este martes las reivindicaciones de Somos Carreño para la presentación de enmiendas a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias de 2026, con el objetivo de atender las necesidades históricas del municipio relacionadas con la movilidad sostenible, la creación de una nueva escuela de 0-3 años, y la construcción de una depuradora para las fases Tabaza I y II.

Tomé ha subrayado la necesidad de habilitar un paso peatonal al muelle de Candás para mejorar la fluidez del tráfico y la recuperación del camping como espacio verde y de ocio para los vecinos, y ha añadido que todas las medidas planteadas se trasladarán al Gobierno autonómico a través de las enmiendas a los PGPA, con el objetivo de avanzar en el desarrollo del concejo y en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.