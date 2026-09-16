Tomé pide a las autoridades explicaciones sobre los agresores de San Mateo: "¿Dónde están?"

Covadonga Tomé dialoga con Xune Elipe antes de la rueda de prensa - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Covadonga Tomé ha pedido explicaciones este miércoles a las autoridades sobre los agresores a dos voluntarios de Asamblea Moza d'Asturies (AMA) en la madrugada del viernes 11 de septiembre en las fiestas de San Mateo, en Oviedo.

En una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento asturiano Tomé ha insistido en que la agresión fue cometida por "ocho matones" al grito de "maricones", "rojos de mierda" y "arriba España".

Pasada ya casi una semana del suceso, Tomé ha reclamado al Gobierno de Asturias y a la delegación del Gobierno medidas inmediatas para identificar y detener a los responsables. "¿Cuánto más hay que esperar para que veamos alguna detención?", se ha preguntado Tomé. "¿Donde están los agresores?", ha insistido.

"No entendemos que una semana después todavía no sabemos si están identificados o no todos los agresores, desde luego no nos consta que se haya producido ninguna detención, a pesar de que ya hubo anuncios, tanto por parte de la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra como por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en ese sentido.

Ha dicho la diputada que los hechos están denunciados y que entiende que la Policía está trabajando. "No sabemos cuál es el motivo y desde luego no queremos creer que haya detrás intereses espurios en que no se conozca la identidad de alguno de los agresores", ha señalado en relación a que aún no haya trascendido detención alguna.

Tomé ha vinculado la agresión a los mensajes de Vox desde las instituciones, acusando directamente a políticos como José María Figaredo o Sonsoles Peralta de instigar la violencia contra colectivos vulnerables. "Son directamente culpables todos ellos, Figaredo, Peralta y Vox", ha dicho.

La diputada ha contextualizado además la agresión de San Matero en un aumento generalizado de delitos de odio. "Los delitos e incidentes de odio aumentaron un 23,63% en 2025 y Asturias de hecho está a la cabeza entre las primeras comunidades autónomas del número de delitos de odio y esto no es casual", ha afirmado.

Tomé ha dicho que permitir que grupos ultras actúen con impunidad debilita la democracia y ha instado al Gobierno a reforzar políticas de protección para colectivos sociales vulnerables.

"En un Estado democrático la violencia fascista no puede quedar sin respuesta inmediata" y "un gobierno que por cierto tiene, lejos de dar marcha atrás, lo que tiene es que reforzar a todos estos colectivos sociales juveniles, feministas, antiracistas, LGTBIQ+, antifascistas con políticas claras y de avance", ha concluido, en un mensaje dirigido el Gobierno del Principado de Asturias.