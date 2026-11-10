Tomé reclama el coste de la ITV de Granda y exige aclarar quién asumirá responsabilidades por su paralización

Estación de Itvasa, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada Covadonga Tomé ha reclamado al Gobierno asturiano que detalle cuánto dinero público se ha destinado hasta ahora a la ITV de Granda, en Gijón, incluyendo la adquisición de los terrenos, la rehabilitación inicial y los sucesivos arreglos realizados en la instalación, y ha exigido explicaciones sobre las alternativas que se plantean para solucionar la paralización de la estación.

Durante su intervención en la Junta General, Tomé ha cuestionado la ubicación de la ITV, a la que, según ha señalado, se accede por "calellas comarcales estrechas" y con dificultades para vehículos, vecinos, ciclistas y peatones. Ha destacado además que se trata de la única estación de ITV de Asturias sin acceso desde una autovía.

La diputada ha puesto también en duda el estado de la nave utilizada para la instalación, al señalar que tenía más de 50 años y que fue necesario realizar una inversión pública para adaptarla. Según ha indicado, posteriormente se produjeron problemas estructurales y no llegaron a funcionar todas las líneas previstas, mientras que desde mayo de este año la estación permanece definitivamente parada, entre otros motivos por problemas relacionados con la caída de cascotes desde el techo.

Tomé ha preguntado al consejero por la cantidad de dinero público "consumido" en el proyecto y ha reclamado conocer "quién o quiénes asumirán la responsabilidad" por una actuación que, a su juicio, ya había sido cuestionada por vecinos y diferentes formaciones políticas desde el principio.

"Hablamos de un desastre económico, de un perjuicio evidente para vecinos y vecinas", ha afirmado la diputada, que ha solicitado el expediente de adquisición, las tasaciones, los informes sobre el estado del inmueble y una relación desglosada de las inversiones y reparaciones realizadas.

También ha reclamado el presupuesto actualizado de las actuaciones pendientes y una comparación económica entre las diferentes alternativas que actualmente estudia ITVASA.

"No basta con anunciar que se estudia el cierre", ha advertido, reclamando transparencia sobre cómo se ha llegado a la situación actual y sobre las soluciones que se plantean.

Por su parte, el consejero de Industria y Empleo, Borja Sánchez ha defendido que la decisión de ubicar la estación en Granda respondió a criterios de "urgencia y viabilidad" ante la situación de saturación de la estación de Tremañes.

El Ejecutivo ha situado la decisión en el año 2020, cuando Tremañes se encontraba "al límite de su capacidad" y las esperas para pasar la ITV en Gijón llegaron a alcanzar los seis meses. Ante esta situación, los órganos de gobierno de ITVASA analizaron distintas alternativas para ampliar el servicio.

Según ha explicado el consejero, se estudiaron nueve posibles ubicaciones en el municipio y finalmente se optó por Granda porque era la alternativa con "menor precio por metro cuadrado" y porque disponía ya de una nave construida.

El Gobierno ha defendido así que la elección no respondió a un criterio arbitrario, sino a la necesidad de poner en marcha "de forma ágil" una nueva estación ante el colapso que sufría el servicio.