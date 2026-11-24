La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé durante una rueda de prensa este martes en la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha presentado este martes once enmiendas registradas al impuesto sobre estancias turísticas que el Gobierno asturiano quiere aplicar en Asturias, con el objetivo principal de que la tasa se aplique durante los doce meses del año y no se limite a cuatro meses.

En una rueda de prensa ofrecida en la Junta General, Tomé ha recordado que esta norma responde a un compromiso adquirido con su grupo en la negociación presupuestaria para 2026, cuando se acordó que estuviera en marcha el pasado verano. "No se llegó a tiempo una vez más", ha lamentado.

La parlamentaria ha rechazado que se plantee restringir su cobro a cuatro meses y ha atribuido esta cesión a "posibles conversaciones con la patronal hostelera Otea". Para justificar la aplicación anual, Tomé ha aportado datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a noviembre de 2026, según los cuales Asturias recibió 2.300.000 visitantes entre enero y septiembre --un 4,2 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior--, con más de 515.000 turistas en agosto y un incremento del turismo rural del 15 por ciento.

Tomé también ha hecho hincapié en que en agosto hubo 24 concejos asturianos en los que el número de turistas superó al de vecinos empadronados, extendiéndose la "presión" desde el oriente hacia concejos del occidente como Tapia de Casariego, Castropol o Cudillero.

Las once enmiendas articuladas por la diputada del Grupo Mixto persiguen cuatro objetivos: que el impuesto sea anual, reforzar su carácter finalista y compensatorio, aplicar justicia fiscal según el impacto de cada modalidad y garantizar la transparencia y zonificación.

Tomé ha subrayado que no quiere una tasa "hecha a la medida de Otea", sino un instrumento que sirva para sostener servicios básicos como el agua, el saneamiento, la recogida de basuras o la atención sanitaria en los municipios más presionados.

Entre las medidas planteadas por la parlamentaria del Grupo Mixto figura la supresión de la exención de octubre a mayo y la eliminación del tope de cinco días de tributación. En su lugar, plantean que los siete primeros días de estancia abonen el 100% de la cuota y que a partir del octavo día se aplique una reducción hasta el 25%.

En cuanto a las tarifas, propone mantener en 0,50 euros por noche las opciones de menor impacto, como el turismo rural, los albergues o las áreas de autocaravanas, mientras que eleva a cuatro euros la cuota para las viviendas vacacionales, viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos por su incidencia en el acceso a la vivienda.

Esta misma tarifa de cuatro euros se fijaría para los hoteles de cinco estrellas y los cruceros turísticos, para los que reclama eliminar la bonificación del 100% y establecer su cobro obligatorio en los puertos de Avilés y Gijón a través del ente tributario autonómico.

Las enmiendas incluyen también una tasa de dos euros para las acampadas temporales en grandes festivales musicales y especifican que la recaudación debe destinarse de forma obligatoria a políticas de vivienda, servicios públicos y gestión eficiente del agua, recordando los problemas de abastecimiento sufridos en varios concejos durante los veranos de 2025 y 2026.

Finalmente, Tomé plantea permitir a los ayuntamientos aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota íntegra cuando superen las mil plazas de alojamiento, registren una intensidad turística igual o superior al 30% o cuenten con zonas declaradas como turísticas protegidas, además de exigir un informe anual de transparencia sobre la recaudación y el destino de los fondos por concejos.