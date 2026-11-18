Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. - GRUPO MIXTO - Archivo

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha asegurado que mantiene su disposición a negociar los presupuestos del Principado para 2027, pero ha criticado que el Gobierno autonómico lleve casi dos semanas sin responder a sus solicitudes de información sobre la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

Tomé ha respondido así a las declaraciones del presidente asturiano, Adrián Barbón, quien este miércoles ha asegurado que negociará "hasta la extenuación" para conseguir su apoyo a las cuentas. "Queremos negociar los presupuestos, pero el Gobierno no nos da respuesta, aunque Barbón diga lo contrario", ha señalado en un comunicado de prensa, en el que reprocha al Ejecutivo que no haya facilitado los datos solicitados formalmente durante las conversaciones presupuestarias.

Entre la información que reclama figuran los barrios de Oviedo, Gijón y Avilés que están siendo estudiados, el calendario previsto para publicar las primeras declaraciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el inicio de los procedimientos en Oviedo y Ribadesella y el estado de las memorias técnicas de otros municipios, entre ellos Siero, Langreo, Corvera y Villaviciosa.

Tomé también ha destacado que el proyecto presupuestario de 2027 incorpora varias medidas planteadas por su grupo, entre ellas 1,8 millones de euros para ayudas al alojamiento de estudiantes de la Universidad de Oviedo, tres millones para inversiones en infraestructuras universitarias y una reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para gravar la compra de viviendas por parte de quienes ya poseen varios inmuebles.