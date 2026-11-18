El presidente del Principado, Adrián Barbón, atiende a los medios. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha lamentado este miércoles que el PP no quiera sentarse a negociar los presupuestos autonómicos de 2027 y ha afirmado que dialogará "hasta la extenuación" con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, para recabar su apoyo a las cuentas asturianas.

En unas declaraciones remitidas a los medios tras visitar la quesería El Rebollín en Salas, Barbón ha lamentado la actitud de los 'populares', que desde 2019 no negocian el presupuesto autonómico.

Así, ha señalado que en la etapa previa, en la que estaba al frente del PP asturiano Mercedes Fernández y Javier Fernández era líder del PSOE asturiano, el PP sí pactó dos presupuestos con el PSOE. Sin embargo, el PP actual "no quiso pactar ni tan siquiera los de la pandemia".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo asturiano ha acusado a los 'populares' de plantear "una especie de chantaje" al condicionar el diálogo presupuestario a la retirada de la ley de vivienda. Barbón ha lamentado que el PP vaya a votar no a unos presupuestos "récord".

Frente a esta actitud, Barbón ha asegurado que el Principado seguirá negociando "hasta la extenuación" con la diputada Covadonga Tomé, porque "Asturias no se puede permitir" que las fuerzas de progreso no alcancen un acuerdo.

DEFENSA DEL EMPLEO PÚBLICO

Por otro lado, el presidente autonómico ha respondido a las críticas sobre el aumento de empleados públicos en las cuentas y ha argumentado que mejorar la sanidad, la educación, la atención a mayores y personas con discapacidad o el servicio de emergencias contra incendios exige contratar a más médicos, enfermeros, auxiliares, profesores, especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, así como bomberos.

Frente a las críticas del PP y Vox, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que este incremento es imprescindible para mejorar la sanidad, la educación, los derechos sociales o los servicios de emergencia. A su entender, los ataques de la derecha dejan entrever cuál es su auténtico objetivo, que es "aplicar recortes".

"Lo que me deja entrever esta crítica es que si el gobierno fuera de la derecha y la extrema derecha, no crearían plazas sanitarias, docentes o de emergencias, sino que las reducirían. Y esto es interesante para que la ciudadanía también lo pueda valorar", ha argumentado.