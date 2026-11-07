Tomé (Somos) insiste en declarar más zonas tensionadas para frenar la escalada de los alquileres

Miembros de Somos Asturies esta mañana en Gijón. - SOMOS ASTURIES

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos Asturies y diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado, Covadonga Tomé, y el candidato de la formación dentro del Frente Ampliu a las elecciones generales del 29 de noviembre, Kike López, han vuelto a reclamar este sábado la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en Asturias para frenar el encarecimiento de los alquileres y garantizar el acceso a la vivienda.

Ambos representantes han realizado esta petición durante un encuentro celebrado frente a las torres de Laviada, en Gijón, un emplazamiento elegido por la formación para denunciar las dificultades de acceso a la vivienda. Según han señalado, "el 80% de los pisos que se construirán en una de estas torres han sido adquiridos para destinarlos a segunda residencia".

Tomé ha cuestionado que la construcción de nuevas viviendas sea suficiente para solucionar la crisis residencial si estas terminan en manos de especuladores, turistas o compradores que las destinan a uso vacacional. En este sentido, ha señalado que los pisos de estas torres tienen precios "a partir de 445.000 euros", una cantidad que, a su juicio, resulta inasumible para "la gente trabajadora".

La diputada del Grupo Mixto también ha asegurado que en el barrio no existe oferta de alquiler de larga duración y que los anuncios disponibles corresponden principalmente a arrendamientos de temporada, con precios superiores a los 700 euros mensuales.

"Es urgente poner límite a la gentrificación de Asturies y priorizar la vivienda residencial. El gobierno asturiano tiene que escuchar a la calle. Según las encuestas, el 70% de la gente está a favor de intervenir el mercado de la vivienda para bajar los alquileres. La ciudadanía demanda algo tan sencillo y tan de sentido común como alquileres asequibles y barrios en los que poder vivir", ha defendido.

Tomé ha recordado que la declaración de zonas tensionadas es una de las medidas que está negociando con el Gobierno del Principado para incorporarla a los próximos presupuestos autonómicos. A su juicio, su aplicación debe extenderse más allá de barrios concretos para evitar que los incrementos de los alquileres se trasladen a zonas colindantes o municipios cercanos.

La diputada ha defendido que esta herramienta permite frenar las subidas e incluso reducir los precios de los arrendamientos y ha citado como ejemplos Catalunya, Euskadi y Navarra.

La parlamentaria del Grupo Mixto también se ha referido a las enmiendas presentadas a la Ley de Vivienda que el Gobierno asturiano quiere aprobar, citando el control de grandes propietarios, la limitación de pisos turísticos, sanciones graves por acoso inmobiliario, el incremento de vivienda protegida, la creación de un registro de viviendas vacías y una mayor transparencia en los alquileres.

Por último, Tomé y López han acusado al PP, Foro y Vox de "entorpecer" la aprobación de la ley autonómica de vivienda. "Las tres derechas están actuando descaradamente como el brazo político del rentismo", han criticado.