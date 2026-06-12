Un total de 16 jóvenes del Suroccidente asturiano completan un programa de formación para trabajar en parques eólicos

Alumnos asturianos con el responsable de EDP Alfredo Menéndez. - EDP

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) - Un total de 16 jóvenes procedentes del Suroccidente asturiano han completado con éxito el programa 'Skills Energy Professionals', una iniciativa de formación enfocada en el empleo dentro de las labores de operación y mantenimiento de parques eólicos. El proyecto está impulsado de forma conjunta por la compañía de energías renovables EDP, la empresa de soluciones eólicas Vestas y la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Las instalaciones de Vestas en la localidad de Viveiro (Lugo) han acogido el acto de clausura de esta formación semipresencial de 176 horas, en el que han participado los 24 estudiantes seleccionados de esta edición --quienes proceden de Asturias, Aragón, Cantabria y Castilla-La Mancha-- y donde se ha procedido a la entrega de los correspondientes diplomas acreditativos.

Según informa EDP en una nota de prensa, la iniciativa persigue capacitar a la juventud de zonas rurales de cara a impulsar una transición energética justa y contribuir activamente a frenar la despoblación en sus comunidades de origen. Desde el lanzamiento de este programa, un total de 125 jóvenes han mejorado su empleabilidad dentro de un sector que, según las estimaciones de la AEE, prevé superar los 60.000 empleos en España antes del año 2030.

La formación ha combinado una parte teórica online, correspondiente al Curso Técnico de Operación y Mantenimiento de Parques Eólicos de la AEE, con sesiones prácticas de carácter presencial desarrolladas en el centro de operaciones de Vestas en Lugo. Asimismo, los alumnos han completado prácticas homologadas por la Global Wind Organisation (GWO) en materia de prevención de riesgos laborales y trabajos en altura en el municipio de Vilalba, un requisito que les capacita para trabajar en cualquier tipo de instalación eólica.

Durante el encuentro se ha desarrollado una mesa redonda en la que el director general de AEE, Juan Virgilio Márquez, ha remarcado que el desarrollo eólico en el entorno rural "no solo impulsa la actividad económica, sino que también se convierte en una herramienta eficaz para combatir la despoblación y ofrecer oportunidades reales a los jóvenes".

Por su parte, el director de Operaciones de Service de Vestas, Jonathan Lázaro, ha incidido en que apostar por el talento especializado es clave "para regiones como Galicia, donde la eólica tiene un impacto directo", mientras que el responsable de Community Engagement de EDP en España, Alfredo Menéndez, ha recalcado el compromiso de generar capacitación "allí donde más se necesita, reforzando el desarrollo local e impulsando la fijación de población en el medio rural".