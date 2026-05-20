Un total de 27 empresas trasladaron su sede fuera de Asturias frente a las 19 que llegaron en el primer trimestre

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OVIEDO/MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 empresas han trasladado su sede social fuera del Principado de Asturias durante el primer trimestre de 2026, según el Estudio sobre cambios de domicilio publicado por Informa D&B, que desvela que 19 llegaron de otras CCAA.

Con estos datos, el saldo del Principado es negativo en este periodo, con ocho sociedades menos, frente al saldo positivo de 36 empresas con el que había cerrado 2025.

A nivel nacional, un total 1.353 empresas han trasladado su sede social a otra comunidad autónoma durante el primer trimestre de 2026, un 3% menos que en el mismo periodo del anterior, cuando se quedaron en 1.401.

Los mayores saldos positivos entre entradas y salidas en el primer trimestre de 2026 son para Madrid, que suma 33 frente a las siete que perdió un año antes; Baleares, que añade 25 frente a las cinco del año anterior, y el País Vasco, con 22 más mientras que el año anterior restaba cinco. También presentan saldo positivo Aragón (17), Galicia (14), Andalucía (12), Cantabria (8), Canarias (3), Comunidad Valenciana (3) y Melilla (1).

Al contrario, Cataluña lidera los saldos negativos con 50 sociedades menos, Murcia le sigue con 27 por debajo y Castilla-La Mancha resta 24. Con saldo negativo se encuentran además Castilla y León (11), Navarra (11), Asturias (8), La Rioja (4), Ceuta (2) y Extremadura (1).

SALDO NEGATIVO DE CATALUÑA

El saldo negativo de Cataluña, con 50 empresas menos en este primer trimestre de 2026, empeora respecto a las 23 sociedades que restaba en 2025, y continúa siendo el peor registro entre las comunidades.

Tras ella se sitúa Murcia, que pasa de un saldo positivo de 9 empresas en 2025 a un saldo negativo de 27 en 2026. También Castilla-La Mancha registra un retroceso relevante, con un saldo negativo de 24 sociedades en el primer trimestre de este año, frente al saldo negativo de 14 del año anterior.

Los cambios de domicilio experimentaron un gran crecimiento en 2017 como consecuencia de referéndum independentista, llegando hasta 6.276 en el acumulado de 2018. Tras descender en 2019 y 2020, han superado los 5.000 en los últimos cinco años. En el primer trimestre de 2026, aunque están por debajo de los tres años anteriores, se mantienen elevados en relación con la serie histórica.

Según la directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, el año 2026 ha empezado con un número "ligeramente inferior" de traslados de sedes de empresas, por lo que se está entrando en una "fase de estabilización" aunque los datos "siguen siendo altos".

CINCO COMUNIDADES ENCADENAN AÑOS DE BAJADAS

Cinco comunidades --Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Ceuta-- mantienen saldos negativos tanto en el primer trimestre de 2025 como en el de 2026.

Por contra, otras cinco mantienen un comportamiento positivo en los dos periodos: Andalucía, Cantabria, Baleares, Canarias y Melilla.

Además, otras cinco --Madrid, País Vasco, Aragón, Galicia y Comunidad Valenciana-- pasan a recibir empresas mientras que el año pasado restaban. Entre las que ganaban en 2025 y ahora pierden se encuentran Asturias, La Rioja, Murcia y Navarra.

Baleares se sitúa como la comunidad con mayor número de trimestres con saldos positivos desde 2021, seguida por Madrid y Canarias. En el lado opuesto, Cataluña, con un solo trimestre sumando empresas en estos cinco años.

MADRID LDIERA EL NÚMERO DE MOVIMIENTOS

Madrid registra el mayor número de movimientos en el primer trimestre de 2026, con 435 empresas que han llegado frente a las 402 que han salido.

Del total de empresas que se han trasladado a Madrid, aproximadamente el 23% proceden de Cataluña y un 16% llegan desde Andalucía. Por el lado de las salidas, las empresas madrileñas se concentran principalmente en Cataluña (el 22%) y en Andalucía (alrededor del 18%).

Le sigue Cataluña, que en el primer trimestre de 2026 registra 185 entradas por 235 salidas. De las sociedades que han llegado a Cataluña, casi la mitad procede de Madrid, 47%, y otras fuentes relevantes son la Comunidad Valenciana y Andalucía, con un 11% ambas. Para las empresas que abandonan Cataluña, el destino preferente es Madrid, 43% y, en segundo lugar, Andalucía, con un 13%.

A Andalucía han llegado 144 sociedades en el primer trimestre de 2026 y 132 han dejado la comunidad. De las empresas andaluzas que se han marchado, más de la mitad se han dirigido a Madrid y un 16% han ido a Cataluña. Por su parte, las entradas a Andalucía proceden mayoritariamente de Madrid, 50%, seguidas de Cataluña, 21%, y la Comunidad Valenciana, 11%.

En cuanto a las ventas declaradas por las sociedades que se han mudado durante el primer trimestre de 2026, el País Vasco es la comunidad que más diferencia suma por estos cambios de domicilio, con un saldo positivo de 668 millones de euros; le sigue Cataluña, con 287 millones de euros.

Madrid pierde 563 millones de euros y, tras ella, Valencia resta 225 millones. El traslado de Patentes Talgo SLU desde Madrid al País Vasco, explica en buena medida el impacto registrado para ambas comunidades.