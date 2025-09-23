Un total de 34 heridos en los 48 accidentes registrados de viernes a lunes en las carreteras asturianas

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS -

El balance de siniestralidad en las carreteras asturianas del fin de semana y de este lunes, festividad en Oviedo, es de 34 heridos en un total de 48 accidentes.

En concreto, se han registrado un herido grave, otro pendiente de valorar y el resto han sido heridos leves, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press. No ha habido fallecidos.

Por lo que se refiere a la jornada del viernes 19 de septiembre fueron 13 los accidentes, con un total de nueve heridos leves. Al día siguiente, sábado 20 de agosto, fueron nueve los accidentes. Esa jornada terminó con un herido grave, uno leve y uno pendiente de valorar.

Este domingo 21 de septiembre concluyó con cinco heridos leves en un día con nueve accidentes. Por último, el lunes 22 de septiembre se contabilizaron 17 accidentes, con seis heridos leves.