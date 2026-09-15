TotalEnergies lanza una nueva plataforma de comunicación: 'Energía con sentido común'

Totie, personaje de la campaña de TotalEnergies. - TOTALENERGIES

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía TotalEnergies ha dado un giro a su estrategia publicitaria y ha lanzado una nueva plataforma de comunicación: 'Energía con sentido común'. Con ella, la compañía multienergías asegura que "evoluciona su forma de comunicarse y da la bienvenida a Totie, un simpático personaje que representa la energía cercana, asequible y fácil de entender de la compañía".

Según informa la propia compañía, la campaña parte de una idea sencilla: escuchar a los consumidores, conocer qué esperan de su compañía de electricidad y gas y dar respuesta a sus necesidades que es una energía asequible, tarifas sencillas y transparentes, una atención al cliente cercana y de calidad, y un servicio de mantenimiento como Facilita.

La campaña incorpora al personaje Totie que ayuda a la empresa a acercar su propuesta conectando con las emociones de las personas gracias a su personalidad única como embajador del sentido común.

La Despensa es la agencia de publicidad responsable de desarrollar la campaña. La nueva comunicación busca reforzar la diferenciación de TotalEnergies en un mercado cada vez más competitivo.