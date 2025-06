Trabajadoras del ERA y de Derechos Sociales afrontan su segunda noche encerradas en Hacienda

OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Miembros de los comités de empresa de Establecimientos Residenciales para personas mayores de Asturias (ERA) y de Derechos Sociales y Bienestar que se han encerrado este lunes en la sede de la Consejería de Hacienda del Gobierno asturiano se preparan ya para pasar su segunda noche de encierro ante la falta de contacto con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, según ha confirmado a Europa Press la presidenta del comité del ERA, Belén Ordiz.

Fue este lunes cuando un grupo de unas quince personas decidieron encerrarse hasta que tengan una propuesta "en condiciones".

Si bien señalan que la reivindicaciones de ambos comités tienen sus peculiaridades, cuentan con cuestiones comunes, como la falta de personal, las malas infraestructuras, la falta de cobertura de las bajas o los contratos precarios.

Acusan a Del Arco de "entretener" a los comités y de no plantear una solución firme sobre la mesa y creen que no se les está tomando en serio. "Si la consejera quiere venir con una propuesta seria sobre la mesa, saldremos. Y si no es así, que nos echen", han señalado.

Desde los Comités, han solicitado permiso para una concentración el miércoles por la mañana de 9 a 12 delante de la Consejería de Hacienda.